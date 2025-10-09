Ook hebben leerlingen meegeholpen om het project tot stand te brengen: "Ik heb de planken geschilderd en in de zandbank heb ik een put gegraven", vertelt Marthe.

Volgens directeur Kimberly Colle is de stille ruimte erg waardevol voor sommige kinderen. "De korte speeltijden duren slechts een kwartiertje, maar 's middags hebben de leerlingen toch meer dan een uur vrij. Tijdens dat moment willen we toch wat rust brengen."

