In de vrije basisschool van Vladslo, bij Diksmuide, kunnen de leerlingen zich vanaf nu tijdens de speeltijd even terugtrekken in een stille ruimte. Ze kunnen er een boekje lezen of gewoon ontsnappen aan de drukte op de speelplaats.
De school won dankzij een wedstrijd van een doe-het-zelfzaak een budget van 10.000 euro. Daarmee konden ze materiaal aankopen voor de stille ruimte en een speelkeukentje in de tuin. Het ontwerp en de uitvoering ervan komt van de leerlingen en de ouderraad.
Rust
Ook hebben leerlingen meegeholpen om het project tot stand te brengen: "Ik heb de planken geschilderd en in de zandbank heb ik een put gegraven", vertelt Marthe.
Volgens directeur Kimberly Colle is de stille ruimte erg waardevol voor sommige kinderen. "De korte speeltijden duren slechts een kwartiertje, maar 's middags hebben de leerlingen toch meer dan een uur vrij. Tijdens dat moment willen we toch wat rust brengen."