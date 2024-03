Scholen in het gewoon basisonderwijs kunnen vanaf september een taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal oprichten. In zo'n klas is de Vlaamse Gebarentaal VGT de voertaal. Daarbij is dan geen tolk meer nodig, maar kunnen de leerlingen direct met de leerkracht communiceren in VGT. Minister Weyts maakt geld vrij voor leerkrachten die in aanmerking komen om les te geven in VGT.