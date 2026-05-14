"Door het inzetten van een AI-assistent, krijgt de leerkracht hier op een dashboard heel snel een overzicht van waar welke leerling zich bevindt, welke doelen zijn gerealiseerd en welke doelen nog te realiseren zijn", legt Bruno Lamelyn, directeur van basisschool De Duinpieper uit. "Een bijkomend voordeel is dat de AI-assistent ook oefeningen op maat van elke leerling, op niveau van de leerling en op tempo van de leerling verder voorstelt."



Gerichter bijsturen

Dankzij Snappet, zo heet het systeem, heeft meester Wim veel sneller zicht op hoe zijn leerlingen het doen. Zo kan hij ook gerichter bijsturen en helpen waar nodig. "Hij kan zien wat we hebben ingevuld en als hij ziet dat we het moeilijk hebben, dan kan hij ons helpen", vertelt leerling Sofie Sahakyan. De leerlingen mogen trouwens enkel tijdens de rekenlessen hun tablet gebruiken. Voor de andere vakken moeten ze op papier blijven werken.

