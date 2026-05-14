Basisschool De Duinpieper in Westende zet AI in tijdens rekenlessen: “Oefeningen op maat van elke leerling”
Kunstmatige Intelligentie (AI), we gebruiken het steeds vaker en in Westende (Middelkerke) nu zelfs in de klas. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar testen zo'n digitale assistent in de rekenles. Doordat de leerlingen werken op tablets krijgt de leerkracht sneller zicht op wie extra hulp nodig heeft. De leerlingen krijgen dankzij het systeem ook oefeningen op hun niveau. Een win-win voor leerling en leerkracht dus, al zijn de meningen bij de leerlingen eerder verdeeld.
Breuken en procenten oefenen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in De Duinpieper in Westende (Middelkerke) tegenwoordig niet meer alleen op papier. Tijdens de rekenles gebruiken ze daarvoor tablets, die eigenlijk een soort AI-assistent zijn voor de leerkracht.
"Door het inzetten van een AI-assistent, krijgt de leerkracht hier op een dashboard heel snel een overzicht van waar welke leerling zich bevindt, welke doelen zijn gerealiseerd en welke doelen nog te realiseren zijn", legt Bruno Lamelyn, directeur van basisschool De Duinpieper uit. "Een bijkomend voordeel is dat de AI-assistent ook oefeningen op maat van elke leerling, op niveau van de leerling en op tempo van de leerling verder voorstelt."
Gerichter bijsturen
Dankzij Snappet, zo heet het systeem, heeft meester Wim veel sneller zicht op hoe zijn leerlingen het doen. Zo kan hij ook gerichter bijsturen en helpen waar nodig. "Hij kan zien wat we hebben ingevuld en als hij ziet dat we het moeilijk hebben, dan kan hij ons helpen", vertelt leerling Sofie Sahakyan. De leerlingen mogen trouwens enkel tijdens de rekenlessen hun tablet gebruiken. Voor de andere vakken moeten ze op papier blijven werken.
"We gaan blijven inzetten op zowel het pennenverhaal als het computerverhaal", vertelt Lamelyn verder. "Het is echt een proefproject. Het is ook bewust gekozen om het voorlopig in vijf en zes te proberen. Bedoeling is dat de leerkrachten dan de ervaringen delen met de rest van het schoolteam en dat we daar dan terug een visie over ontwikkelen."