Tommelein nam vorig jaar afscheid van de actieve politiek. De erkenning kwam voor hem als een aangename verrassing. “Dit doet wel deugd”, reageert hij. “Met dank aan minister Hilde Crevits voor dit mooie gebaar.”

In de brief schrijft minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits dat ze Tommelein wil bedanken “voor zijn jarenlange inzet voor de lokale gemeenschap” en hem feliciteert met het verwerven van de eretitel. Ook het stadsbestuur van Oostende kreeg een afschrift van het besluit.