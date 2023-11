"Met deze overeenkomst bevestigt en versterkt Barco zijn engagement in de wereldwijde cinema-industrie", dixit Barco. Het bedrijf verwijst daarbij naar de toenemende leeftijd van lampprojecten in cinema's wereldwijd, waardoor nu de focus komt op de installatie van nieuwe laserprojectoren.

Vanaf 2024 worden de Cinionic-activiteiten volledig geïntegreerd in Barco's bedrijfseenheid Cinema van de entertainmentdivisie. Voorts klinkt het dat de sterke band met CFEC blijft behouden: ze blijven op de Chinese markt actief met hun joint venture CFG Barco, die voor 49 procent in handen is van Barco.