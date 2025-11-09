Voor Tieberghien was het zijn eerste deelname. Achteraf was hij dan ook opgelucht: "Het is allemaal redelijk goed verlopen. De stress nam de bovenhand in het begin van de wedstrijd. Maar al bij al heb ik het mooi kunnen rechttrekken. Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gepresenteerd hebben."

Maar liefst vier van de vijf finalisten kwamen uit West-Vlaanderen. Die finalisten waren Benny Dechamps (40), patissier van sterrenrestaurant Hostellerie Saint Nicolas uit Elverdinge, Dimitri Proost (31), chef en mede-eigenaar van het sterrenrestaurant Haut uit Oostende, Cedric Sorton (45), chef van restaurant Oh in Sint-Idesbald en Aurelien De Noble (25), sous-chef van sterrenrestaurant Attablez Vous in Namen.