De West-Vlaamse chef Baptiste Tieberghien van restaurant Lin'Eau in Wielsbeke is de ‘Eerste Kok van België 2026’. Hij won de finale van de prestigieuze meesterschapswedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné. Dimitri Proost, chef en mede-eigenaar van Haut uit Oostende, werd tweede.
Voor Tieberghien was het zijn eerste deelname. Achteraf was hij dan ook opgelucht: "Het is allemaal redelijk goed verlopen. De stress nam de bovenhand in het begin van de wedstrijd. Maar al bij al heb ik het mooi kunnen rechttrekken. Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gepresenteerd hebben."
Maar liefst vier van de vijf finalisten kwamen uit West-Vlaanderen. Die finalisten waren Benny Dechamps (40), patissier van sterrenrestaurant Hostellerie Saint Nicolas uit Elverdinge, Dimitri Proost (31), chef en mede-eigenaar van het sterrenrestaurant Haut uit Oostende, Cedric Sorton (45), chef van restaurant Oh in Sint-Idesbald en Aurelien De Noble (25), sous-chef van sterrenrestaurant Attablez Vous in Namen.
Onder tijdsdruk presteren
De finalisten moesten drie gerechten serveren. Eerst een vegetarisch bord met Belgisch grondwitloof, schorseneren en peulvruchten. Daarna kabeljauw met schelpdieren en champignons en als dessert, een eigentijdse versie van ‘Foret Noir’, een soort kersentaart. De chefs moeten vooral onder tijdsdruk kunnen werken. "Wij moeten altijd tegen de tijd werken. Het is een beetje stresserend uiteraard. Maar dat is goed, ik presteer beter onder stress. Anders moeten mijn klanten wachten", zegt Proost.