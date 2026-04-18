Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op het assisenproces over de moord op Millan M. (15) heeft voorzitter Bart Meganck de hoofdbeschuldigde en twee vermeende mededaders verhoord. J. D. (23) erkende dat hij de Bruggeling met een bajonet van het leven beroofde. De precieze steken kon hij zich echter niet herinneren.
Zoals gebruikelijk werd in het verhoor van hoofdverdachte J.D. even stilgestaan bij zijn jeugd. "Het was niet altijd even rooskleurig. Ik ben mijn broer verloren toen ik jong was. Hij had kanker die een paar keer terugkwam, waardoor hij nadien zelfmoord pleegde." Op amper 13-jarige leeftijd kwam de Oostkampenaar al met cannabis in aanraking. "Na die ene keer is het eigenlijk vrij snel dagelijks beginnen worden."
De drugsverslaving van de beschuldigde lag ook aan de basis van de fatale steekpartij. Enkele dagen voor de feiten beroofde D. samen twee kompanen een dealer van 150 gram cannabis. "Ik deed het vooral omdat ik geen geld had om mijn eigen gebruik te betalen." Naar aanleiding van die ripdeal kreeg de beschuldigde op 23 september 2021 ongewenst gemaskerd bezoek over de vloer. Toch organiseerde hij de volgende avond nog een feestje voor zijn 19de verjaardag. "Ik wilde de angst niet de overhand laten nemen. Er waren die avond wel messen aanwezig, om ons wat stoerder voor te doen. We waren er niet mee bezig dat er die avond ook weer problemen zouden optreden."
Relaas van de feiten
Op een bepaald moment kwam Milan M. (15) echter geld eisen voor de gestolen drugs. "Op dat moment is iedereen rechtgesprongen, omdat Milan met een taser zwaaide." D. zou in de zetel gevallen zijn, waar hij een bajonet greep. "En ik ben beginnen uit te halen. Alle verwondingen zijn van mij, dat ga ik niet betwisten. Maar om eerlijk te zijn kan ik de steken niet voor me zien. Die van in de rug wel. Op de reconstructie heb ik dat ook voorgetoond."
D. herinnerde zich wel nog hoe het slachtoffer na de steken probeerde weg te lopen. "Ik liep erachter, tot hij over een borduur begon te struikelen. Een paar meter verder is hij omgevallen en blijven liggen. Ik heb toen nog een trap op het hoofd gegeven. A.B. heeft dan ook nog een trap uitgedeeld." De beschuldigde gaf ook toe dat hij het anders aan had kunnen pakken. "Mocht dat mes daar niet gelegen hebben, zou het misschien met een vuistgevecht geëindigd zijn. Ik ben nooit een agressieveling geweest, maar die avond is mijn bom ontploft."
Tijdens zijn verhoor bevestigde A.B. (23) zijn betrokkenheid bij de schermutseling. "Ik heb een trap gegeven ter hoogte van zijn bil/heup toen hij op de grond lag. Dat is het enige wat ik gedaan en gezien heb." De jongeman uit Wingene verklaarde dat hij wel een messteek zag ter hoogte van de oprit. Tijdens het onderzoek beweerde B. nochtans dat hij op straat ook meerdere messteken had gezien. "Ik herinner me het gewoon niet meer zo in detail, maar er waren wel nog steken", klonk het uiteindelijk.
De gebruikte bajonet was oorspronkelijk eigendom van de overleden vader van A. B. (25). De buurjongen van D. was de avond voor de steekpartij aanwezig op het moment dat er bedreigingen geuit worden. "Ik heb hem die bajonet de dag van de feiten gegeven, zonder de intentie om daar iemand mee te verwonden", reageerde B. op een vraag van de voorzitter. De beschuldigde ontkende dat hij het wapen die dag had geslepen, hoewel hij opzoekingen over het onderwerp deed. "Toevallig heb ik samen met een vriendin opgezocht hoe ze haar nieuwe dolk kon slijpen."