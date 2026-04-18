Op een bepaald moment kwam Milan M. (15) echter geld eisen voor de gestolen drugs. "Op dat moment is iedereen rechtgesprongen, omdat Milan met een taser zwaaide." D. zou in de zetel gevallen zijn, waar hij een bajonet greep. "En ik ben beginnen uit te halen. Alle verwondingen zijn van mij, dat ga ik niet betwisten. Maar om eerlijk te zijn kan ik de steken niet voor me zien. Die van in de rug wel. Op de reconstructie heb ik dat ook voorgetoond."

D. herinnerde zich wel nog hoe het slachtoffer na de steken probeerde weg te lopen. "Ik liep erachter, tot hij over een borduur begon te struikelen. Een paar meter verder is hij omgevallen en blijven liggen. Ik heb toen nog een trap op het hoofd gegeven. A.B. heeft dan ook nog een trap uitgedeeld." De beschuldigde gaf ook toe dat hij het anders aan had kunnen pakken. "Mocht dat mes daar niet gelegen hebben, zou het misschien met een vuistgevecht geëindigd zijn. Ik ben nooit een agressieveling geweest, maar die avond is mijn bom ontploft."

Tijdens zijn verhoor bevestigde A.B. (23) zijn betrokkenheid bij de schermutseling. "Ik heb een trap gegeven ter hoogte van zijn bil/heup toen hij op de grond lag. Dat is het enige wat ik gedaan en gezien heb." De jongeman uit Wingene verklaarde dat hij wel een messteek zag ter hoogte van de oprit. Tijdens het onderzoek beweerde B. nochtans dat hij op straat ook meerdere messteken had gezien. "Ik herinner me het gewoon niet meer zo in detail, maar er waren wel nog steken", klonk het uiteindelijk.

De gebruikte bajonet was oorspronkelijk eigendom van de overleden vader van A. B. (25). De buurjongen van D. was de avond voor de steekpartij aanwezig op het moment dat er bedreigingen geuit worden. "Ik heb hem die bajonet de dag van de feiten gegeven, zonder de intentie om daar iemand mee te verwonden", reageerde B. op een vraag van de voorzitter. De beschuldigde ontkende dat hij het wapen die dag had geslepen, hoewel hij opzoekingen over het onderwerp deed. "Toevallig heb ik samen met een vriendin opgezocht hoe ze haar nieuwe dolk kon slijpen."