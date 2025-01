Ter hoogte van het park 't Stil Ende en de Ezelpoort in Brugge is een kraan momenteel aan het baggeren op het water. Bedoeling is om er de oevers te versterken en met enkele centimeters te verhogen.

De volledige oever van 780 meter wordt aangepakt. Hier en daar komen er ook kokosmatten zodat de zwanen die hier zitten makkelijk in en uit het water kunnen.

De werken kosten de stad Brugge ruim 330.000 euro en moeten eind deze maand klaar zijn.