AZ Zeno in Knok­ke-Heist krijgt pri­meur: zie­ken­huis ver­wel­komt aller­eer­ste baby van 2026

Nieuwjaarskindje Casey

Terwijl heel het land aftelde naar het nieuwe jaar, werd in het AZ Zeno in Knokke-Heist geschiedenis geschreven. Stipt om 00.00 uur, exact op het moment dat het nieuwe jaar werd ingezet, kwam Casey als eerste nieuwjaarskindje van het land op de wereld.

Casey werd exact om middernacht geboren op de campus in Knokke-heist, ze heeft een gewicht van 3510 gram en een lengte van 49 cm. "Mama en dochter stellen het goed en genieten volop van dit onvergetelijke begin van het nieuwe jaar", aldus AZ Zeno. 

Later vandaag, om 11.14 uur, mocht AZ Zeno nog een tweede nieuwjaarsbaby verwelkomen. Oona kwam gezond ter wereld met een gewicht van 2974 gram en een lengte van 47 cm. 

De redactie

