In de centrale keuken van AZ Sint-Jan Brugge bereiden ze dagelijks honderden maaltijden. Via speciaal uitgeruste wagens verdelen ze die maaltijden over de afdelingen. Daarbij houden ze warme en koude voeding strikt gescheiden om de juiste temperatuur te behouden. De keuken volgt nauwkeurig de wettelijke temperatuurnormen. Dankzij digitale systemen, zoals bluetooththermometers en sensoren in de afdelingskeukens, verloopt de opvolging sneller, nauwkeuriger en met minder risico op fouten.