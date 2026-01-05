"Dit betekent dat we in alle omstandigheden de longen optimaal kunnen beschermen", zegt dr. Marc Bourgeois, departementshoofd Anesthesie & Kritische Zorgen. "Voor de patiënt resulteert dit in een betere zuurstofopname en een grotere kans op herstel."

Bij ernstige longschade volgen artsen een vast stappenplan, van zuurstoftherapie tot conventionele beademing en buikligventilatie. "Soms schiet dat allemaal tekort. Dan heb je een ‘laatste redmiddel’ nodig vóór de hart-longmachine, en daar vult deze ventilator die cruciale schakel in", legt Bourgeois uit.