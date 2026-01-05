10°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

AZ Sint-Jan Brug­ge krijgt nieu­we bea­de­mings­toe­stel­len die lon­gen beter beschermen

Ventilatoren AZ Sint Jan

Patiënten met ernstige longschade in AZ Sint-Jan Brugge krijgen voortaan een geavanceerde vorm van beademing die hun longen beter beschermt en de kans op herstel vergroot. Het ziekenhuis is het eerste in België met deze technologie.

AZ Sint-Jan Brugge AV beschikt nu over drie nieuwe ventilatoren die een innovatieve behandelingsmogelijkheid bieden voor patiënten met ernstige longschade of een risico daarop. In plaats van de longen voortdurend met druk te beademen, werken de toestellen met snelle trillingen die schadelijke piekdrukken vermijden.

"Voor de patiënt resulteert dit in een betere zuurstofopname en een grotere kans op herstel."

Marc Bourgeois, departementshoofd Anesthesie & Kritische Zorgen

"Dit betekent dat we in alle omstandigheden de longen optimaal kunnen beschermen", zegt dr. Marc Bourgeois, departementshoofd Anesthesie & Kritische Zorgen. "Voor de patiënt resulteert dit in een betere zuurstofopname en een grotere kans op herstel."

Bij ernstige longschade volgen artsen een vast stappenplan, van zuurstoftherapie tot conventionele beademing en buikligventilatie. "Soms schiet dat allemaal tekort. Dan heb je een ‘laatste redmiddel’ nodig vóór de hart-longmachine, en daar vult deze ventilator die cruciale schakel in", legt Bourgeois uit.

Schenking

Het ziekenhuis vervangt met deze toestellen oudere ventilatoren uit de jaren ’90. De dienst Intensieve zorgen telt 45 bedden en is een van de grootste niet-universitaire IC’s van het land, met een rol als verwijscentrum voor complexe longproblemen in de regio.

Ventilatoren AZ Sint Jan 2

De nieuwe ventilatoren heten TwinStream en zijn een schenking van de familie Ide-Deprez via hun Fonds JE Foundation. De familie deed de gift ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Joris Ide, na persoonlijke ervaringen met intensieve zorgen. "Dankzij hun steun kunnen we onze patiënten de best mogelijke zorg geven", besluit dr. Bourgeois. Eerder schonk de familie al een geavanceerde CT-scan voor neurochirurgische ingrepen.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
AZ Sint-Jan

Meest gelezen

Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Drinkwater waterkraan

Bronnenonderzoek bevestigt: vervuiling drinkwater heeft meerdere oorzaken
Vergister 1

Nieuwe vergistingsinstallatie bij Inagro laat landbouwers biogasproductie testen
kippen pluimvee

Twee nieuwe uitbraken van vogelgriep in Veurne leiden tot eengemaakte beperkingszone
kippen pluimvee

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Alveringem
Opwarming noordzee

Noordzee nog nooit zo warm als in 2025: gemiddeld 11,6 graden
Ellen Moons

Belgische professor Ellen is nieuwe secretaris-generaal van Zweedse Koninklijke Academie voor wetenschappen
Aanmelden