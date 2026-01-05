AZ Sint-Jan Brugge krijgt nieuwe beademingstoestellen die longen beter beschermen
Patiënten met ernstige longschade in AZ Sint-Jan Brugge krijgen voortaan een geavanceerde vorm van beademing die hun longen beter beschermt en de kans op herstel vergroot. Het ziekenhuis is het eerste in België met deze technologie.
AZ Sint-Jan Brugge AV beschikt nu over drie nieuwe ventilatoren die een innovatieve behandelingsmogelijkheid bieden voor patiënten met ernstige longschade of een risico daarop. In plaats van de longen voortdurend met druk te beademen, werken de toestellen met snelle trillingen die schadelijke piekdrukken vermijden.
"Voor de patiënt resulteert dit in een betere zuurstofopname en een grotere kans op herstel."
"Dit betekent dat we in alle omstandigheden de longen optimaal kunnen beschermen", zegt dr. Marc Bourgeois, departementshoofd Anesthesie & Kritische Zorgen. "Voor de patiënt resulteert dit in een betere zuurstofopname en een grotere kans op herstel."
Bij ernstige longschade volgen artsen een vast stappenplan, van zuurstoftherapie tot conventionele beademing en buikligventilatie. "Soms schiet dat allemaal tekort. Dan heb je een ‘laatste redmiddel’ nodig vóór de hart-longmachine, en daar vult deze ventilator die cruciale schakel in", legt Bourgeois uit.
Schenking
Het ziekenhuis vervangt met deze toestellen oudere ventilatoren uit de jaren ’90. De dienst Intensieve zorgen telt 45 bedden en is een van de grootste niet-universitaire IC’s van het land, met een rol als verwijscentrum voor complexe longproblemen in de regio.
De nieuwe ventilatoren heten TwinStream en zijn een schenking van de familie Ide-Deprez via hun Fonds JE Foundation. De familie deed de gift ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Joris Ide, na persoonlijke ervaringen met intensieve zorgen. "Dankzij hun steun kunnen we onze patiënten de best mogelijke zorg geven", besluit dr. Bourgeois. Eerder schonk de familie al een geavanceerde CT-scan voor neurochirurgische ingrepen.