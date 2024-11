Dit weekend was het weer van dat: de tweejaarlijkse 'Feesteworpstoet' trok door de Avelgemse straten. Feeste is Avelgems voor peperkoek, en vandaag werden maar liefst 23.000 stukjes peperkoek in het publiek gegooid. De stoet telt zo'n 25-tal voornamelijk Avelgemse groepen en wagens. Ook de rest van het weekend viel er van alles te beleven in Avelgem.