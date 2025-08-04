Rond 10 uur stond de bus ter hoogte van het kerkhof stil om reizigers op te laten stappen. Vanuit de tegenovergestelde richting kwam een man met zijn Volkswagen aangereden. Plots week hij uit naar links en reed hij frontaal tegen de bus die stilstond op de andere rijstrook. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden.

De bestuurder van de Volkswagen blies positief bij de ademtest en reed onder invloed van alcohol.