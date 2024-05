Het autoluwe gebied is sinds juli 2023 in Brugge in voege. De eerste signalisatietotem werd toen ter hoogte van het Ankerplein in de Katelijnestraat geplaatst. Van 1 juli tot 4 april werden er bijna 35.000 overtredingen vastgesteld. Dat leverde de stadskas bijna 2 miljoen euro op. “Het is geenszins onze bedoeling om extra boetes te generen. Het is ons enkel te doen om het autoluwe gebied volledig kenbaar te maken. Daarom komen er nu twee extra dynamische signalisatietotems”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Met de plaatsing van deze twee extra signalisatietotems wordt elke toegang tot het autoluwe gebied maximaal in de kijker gezet. Zo worden nietsvermoedende bestuurders nog meer attent gemaakt op het autoluwe gebied.”

Er komt een dynamische signalisatietotem op de hoek van de Sint-Jakobsstraat en de Naaldenstraat, en op de hoek van de Steenstraat en de Zilverstraat.