Federaal parlementslid Franky Demon maakt zich zorgen over de stijgende Vlaamse cijfers. Hij hoopt dan ook dat de cijfers een sensibiliserend effect kunnen hebben. “In de eerste plaats blijft het belangrijk om voertuigen steeds goed af te sluiten en om waardevolle voorwerpen niet onbewaakt in het voertuig achter te laten”, aldus het Kamerlid. “Daarnaast merken we dat dievenbendes steeds meer innovatieve technieken gebruiken om wagens open te breken, zoals de relay attack-technologie (ie. een soort cyberaanval met meerdere mobiele apparaten die de auto kan ontgrendelen en opstarten). Het is belangrijk dat burgers de politie verwittigen wanneer ze verdachte bewegingen rond geparkeerde voertuigen waarnemen. Op die manier kan er snel en adequaat ingegrepen worden.”

Daarnaast is volgens Demon het inzetten van wijkagenten een duurzame oplossing voor het probleem van wagendiefstallen. “Wijkagenten zijn en blijven namelijk de spilfiguur in het detecteren van verdachte activiteiten en het inlichten van bewoners. Onze expliciete vraag om het aantal wijkagenten op te drijven in ons land is des te relevanter."