Zaterdagavond is in Ooigem, bij Wielsbeke, een vrouw met haar wagen in het kanaal Roeselare-Leie beland. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Omstaanders zagen de auto eerst nog drijven, waarna een voorbijganger in het water sprong in een poging te helpen, maar zonder succes.
De wagen zonk uiteindelijk weg, waarna brandweerduikers de vrouw uit het voertuig haalden. Ze werd aan de kant gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vaartstraat werd tijdelijk afgesloten.
Het zou gaan om een vrouw uit Oostrozebeke, die intussen is overleden.
Redactie