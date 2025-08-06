Het voertuig van de dieven raakte zwaar beschadigd nadat het in een gracht terechtkwam en tegen een betonnen brievenbus botste. Door de schade konden de inzittenden niet verder rijden en vluchtten ze te voet.

De politie startte meteen een zoekactie in de omgeving, waarbij ook de brandweer werd ingeschakeld. Ondanks de inzet werden de verdachten niet teruggevonden.

De politie nam het beschadigde voertuig in beslag en gaf de buit terug aan het bedrijf Casier Recycling.