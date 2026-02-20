Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder zwaargewond
In Sleihage is één iemand zwaargewond geraakt bij een ongeval met een begeleid transport. Volgens getuigen negeerde één bestuurder de aankomende vrachtwagen, en reed hij plots weer de weg op.
Het ongeval gebeurde aan de kerk in Sleihage, in de buurt van Staden. Rond half zes kwam daar een begeleid transport aangereden. De vrachtwagen vervoerde een constructie in kunststof. De auto's gingen op aangeven van de begeleiders aan de kant om het transport te laten passeren.
Volgens getuigen reed één bestuurder plots uit de rij toch weer de weg op, net op het moment dat de vrachtwagen passeerde. Hij botste tegen de vrachtwagen.
De bestuurder moest zwaargewond naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. Naar verluidt was hij onder invloed.
Waarom de bestuurder plots toch weer de weg op ging, is voorlopig onduidelijk.