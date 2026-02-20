Het ongeval gebeurde aan de kerk in Sleihage, in de buurt van Staden. Rond half zes kwam daar een begeleid transport aangereden. De vrachtwagen vervoerde een constructie in kunststof. De auto's gingen op aangeven van de begeleiders aan de kant om het transport te laten passeren.

Volgens getuigen reed één bestuurder plots uit de rij toch weer de weg op, net op het moment dat de vrachtwagen passeerde. Hij botste tegen de vrachtwagen.