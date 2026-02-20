Aanmelden
Auto rijdt toch uit wacht­rij net wan­neer bij­zon­der trans­port pas­seert: bestuur­der zwaargewond

Ongeval03

In Sleihage is één iemand zwaargewond geraakt bij een ongeval met een begeleid transport. Volgens getuigen negeerde één bestuurder de aankomende vrachtwagen, en reed hij plots weer de weg op.

Het ongeval gebeurde aan de kerk in Sleihage, in de buurt van Staden. Rond half zes kwam daar een begeleid transport aangereden. De vrachtwagen vervoerde een constructie in kunststof. De auto's gingen op aangeven van de begeleiders aan de kant om het transport te laten passeren.

Volgens getuigen reed één bestuurder plots uit de rij toch weer de weg op, net op het moment dat de vrachtwagen passeerde. Hij botste tegen de vrachtwagen.

Ongeval02

De bestuurder moest zwaargewond naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. Naar verluidt was hij onder invloed.

Waarom de bestuurder plots toch weer de weg op ging, is voorlopig onduidelijk.

