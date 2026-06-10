Zaterdag rond 14.15 uur moest de brandweer van zone Fluvia uitrukken naar de Provinciebaan in Ledegem. Daar was een autobestuurder tegen een middendrukgasleiding gereden. Met als gevolg: een gaslek.

De weg werd even voor het verkeer afgesloten. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is momenteel nog onduidelijk. De twee inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Ondertussen is de weg alweer vrijgegeven.