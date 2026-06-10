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Ledegem

Auto­be­stuur­der rijdt tegen gas­lei­ding in Lede­gem: twee inzit­ten­den naar ziekenhuis

Bestuurder rijdt tegen gasleiding in Ledegem: twee personen naar ziekenhuis overgebracht

In Ledegem is zaterdagnamiddag een bestuurder van een personenwagen tegen een middendrukgasleiding gereden op de Provinciebaan. Het ongeval veroorzaakte een gaslek, waardoor de baan een tijdje werd afgesloten. De twee inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

Zaterdag rond 14.15 uur moest de brandweer van zone Fluvia uitrukken naar de Provinciebaan in Ledegem. Daar was een autobestuurder tegen een middendrukgasleiding gereden. Met als gevolg: een gaslek. 

De weg werd even voor het verkeer afgesloten. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is momenteel nog onduidelijk. De twee inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Ondertussen is de weg alweer vrijgegeven.

Bestuurder rijdt tegen gasleiding in Ledegem: twee personen naar ziekenhuis overgebracht
Robbe Temmerman
Ongeval

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