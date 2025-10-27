Het ongeval gebeurde rond half twee op de Oudenaardseweg, pal op de taalgrens. Een auto ging er van de weg af en belandde er tegen een betonnen duiker. De bestuurder overleed ter plaatse, de passagier in de auto raakte zwaargewond.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk, de politie van de zone Du Val de l'Escaut onderzoekt dat nu.

Straks meer.