Spiere-Helkijn

Auto rijdt op beton­nen dui­ker: bestuur­der overleden

Politie

Illustratiebeeld

In Spiere-Helkijn is een bestuurder overleden bij een verkeersongeval. Een auto belandde er tegen een betonnen duiker.

Het ongeval gebeurde rond half twee op de Oudenaardseweg, pal op de taalgrens. Een auto ging er van de weg af en belandde er tegen een betonnen duiker. De bestuurder overleed ter plaatse, de passagier in de auto raakte zwaargewond.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk, de politie van de zone Du Val de l'Escaut onderzoekt dat nu.

Straks meer.

Ongeval

