Het incident deed zich voor bij het kruispunt met de Molenstraat. De ouders, jonge twintigers, konden de buggy nog wat wegtrekken, waardoor erger werd voorkomen. De wagen reed daarna weg, waarop de vader het voertuig achterna liep en de auto remde.

De bestuurder is een 94-jarige man en was samen met zijn vrouw onderweg. Tegenover de politie beweerde hij dat alles verzonnen was. Ook een alcoholtest was negatief. De politie liet hem gaan, maar de beelden van het ongeval worden ondertussen gretig online gedeeld en de politie maakte toch nog een dossier op. De ouders noemen de bestuurder een gevaar voor de samenleving. De baby van zeven weken houdt niets aan het ongeval over.