Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Maar rond 15 uur vanmiddag is een voertuig op een vrachtwagen ingereden, ter hoogte van de tunnel in Wevelgem op de E403 richting Brugge. Volgens de wegpolitie zit iemand gekneld.

De politie laat weten dat enkel de linkerrijstrook vrij is.

Later meer.