De hulpdiensten kregen woensdagochtend even na 4 uur een melding voor een ongeval langs de Ieperse Noorderring. Ter hoogte van de site Ter Waarde reed een auto richting autosnelweg A19, maar de bestuurder week plots van zijn rijvak af en kruiste de stroken voor het verkeer uit de andere rijrichting. Het voertuig dwarste de volledige Noorderring, ramde een paar boompjes in de berm en kwam terecht in een maisveld. Tientallen meters verderop kwam de wagen tot stilstand in het veld.

De bestuurder, een 39-jarige man uit Roeselare, raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Er waren geen andere wagens betrokken bij het ongeval.