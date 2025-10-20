Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Zonnebeke is zaterdagavond een auto van de weg geraakt in de Grote Molenstraat. De wagen botste tegen een elektriciteitspaal, die daarbij in stukken brak en uiteindelijk tot stilstand kwam in een weide naast de weg.
De hulpdiensten van Brandweer Westhoek werden iets na 18 uur opgeroepen voor een mogelijke voertuigbrand, maar eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om rook afkomstig van de airbags en de radiator van het beschadigde motorblok.
Er raakte bij het ongeval niemand ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe de bestuurder de controle over het voertuig kon verliezen. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen.
Redactie