De hulpdiensten van Brandweer Westhoek werden iets na 18 uur opgeroepen voor een mogelijke voertuigbrand, maar eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om rook afkomstig van de airbags en de radiator van het beschadigde motorblok.

Er raakte bij het ongeval niemand ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe de bestuurder de controle over het voertuig kon verliezen. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen.