Auto knalt door gevel in Ichtegem

Het ongeval gebeurde zaterdagnacht omstreeks 4u20. De bestuurder van een persoonswagen verloor in een flauwe bocht de controle over zijn stuur en belandde in de voorgevel van de woning. Toen de auto de muur raakte, vloog een brokstuk door de voorruit van een voorbijrijdende vrachtwagen.

Geen gewonden

Het is een klein mirakel dat de baksteen vlak naast het hoofd van de trucker vloog en dat er bijgevolg niemand zwaargewond raakte. De bestuurder van de wagen stapte na het ongeval zélf uit zijn wagen en in de woning was niemand aanwezig. De woning werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard, voor de vrouw die het huis huurt wordt nu naar een oplossing gezocht.

Ook het tweede gebouw bleef niet gespaard. Het is een geluk bij een ongeluk dat dat gebouw nu dienstdoet als garage en ook daar niemand aanwezig was. De eigenaars van de garage wonen sinds een tijdje in een aangrenzende nieuwbouw. Aan de Krant van West-Vlaanderen bevestigt de politie intussen dat er van drugs- of alcoholintoxicatie geen sprake was.