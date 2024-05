De bestuurder van de Mercedes was verdwenen toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, maar de man werd snel gevonden in de buurt. Hij was weggewandeld. Uit voorzorg is de bestuurder naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper gebracht, hoewel hij niet ernstig gewond leek.

De brandweer stutte de gevel van het beschadigde huis en verwijderde brokstukken. Ook houten panelen werden aangebracht om de gevel te dichten. De gecrashte hybride wagen is weggesleept naar een opslagplaats in Ieper waar hij in een container is geplaatst als voorzorgsmaatregel voor het geval dat de batterijen zouden ontbranden.