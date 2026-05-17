Auto belandt tegen gevel in Deer­lijk, bestuur­ster naar ziekenhuis

Een bestuurster heeft in de Kapelstraat in Deerlijk een spectaculair ongeval veroorzaakt. De vrouw verloor de controle over het stuur en botste eerst tegen een geparkeerde Volkswagen, die op zijn beurt tegen een bestelwagen werd geduwd. Daarna belandde de wagen tegen een garagegevel.

Door de klap lag de straat bezaaid met brokstukken. De bestuurster raakte lichtgewond en werd verward naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kwam ter plaatse omdat er eerst gevreesd werd voor instortingsgevaar. De bewoners konden tijdelijk hun huis niet uit omdat de voordeur onder spanning stond door de impact. Nadat de wagen was getakeld, kon de deur opnieuw geopend worden. 

De straat was tijdelijk afgesloten voor verkeer.

