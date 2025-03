Een Volvo XC60 sloeg links af aan het kruispunt bij de winkel Aquafish. Zo verraste hij zijn tegenligger, een jongeman van 20 uit Sint-Eloois-Winkel, die uit de richting van het centrum kwam. De jongeman had zijn auto, een Audi, nog maar twee maanden in bezit. De Audi week uit naar links, maar kon een botsing niet voorkomen. Het wiel van de Volvo brak af door de klap. De auto verloor de controle, schoot uit de baan en belandde in de etalage van het boekhoudkantoor van Steven Van Compernolle. Pas enkele meters verder kwam de Audi tot stilstand. Hij raakte nog lichtjes de achterkant van een geparkeerde Aixam.