Gisteren vond een noodlottig ongeval plaats langs een jaagpad naast de IJzer in Beerst (Diksmuide), waarbij twee 18-jarige jongens om het leven kwamen. Hun auto, belandde in een vijver nabij een boerderij. Eén van de jongeren kon zichzelf uit de wagen bevrijden en snelde om hulp, terwijl zijn twee vrienden nog vastzaten in het voertuig. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden de twee jongens niet meer redden.