Met werken van o.a. Fiorentino Fabrizio & Dobbs, Wayne Vansant en Eric Heuvel belicht de expo ingrijpende gebeurtenissen zoals het Ardennenoffensief, de bevrijding van de concentratiekampen en het einde van het Derde Rijk. "De laatste jaren zien we striptekenaars steeds vaker complexe thema’s aansnijden, zoals collaboratie en verzet," zegt conservator Mathieu de Meyer. "Dit biedt een frisse en boeiende kijk op de geschiedenis."



Ook op de expo: het aangrijpende ‘Left Luggage’ van Koksijdenaar Willy Baeyens. Hij herdenkt met 200 beschilderde reiskoffers de 200.000 kinderen die tijdens de Holocaust omkwamen in Auschwitz-Birkenau.



Meer dan de expo alleen

Los van de expo blijft de site een populaire bestemming voor natuurliefhebbers. Om die beleving nog wat kracht bij te zetten, zijn er met onder meer 'Schatten van Vlieg' en 'Operatie Enigma' interactieve activiteiten. ‘Op Tijdreis’, waarbij kinderen via acteurs zoals Sebastien Dewaele en Liesa Naert historische figuren ontmoeten, blijft ook op de agenda van Raversyde staan. Ook als je gewoon eens de natuur in wil, is Raversyde nog steeds een geschikte bestemming.

Meer info vind je op de website.