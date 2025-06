Meester Bram Elyn stelde geen akte van verdediging op, maar richtte zich vrijdagmiddag wel kort tot de volksjury. "U zal mij op het eind van volgende week horen pleiten. Ik hoop oprecht dat hetgeen ik zal zeggen logisch zal zijn", klonk het. De advocaat vroeg ook om zijn cliënt te leren kennen zoals hij is. "Stéphane V. is een man die rechtdoorzee is."