Tijdens de eerste vaststellingen kreeg de politie ook een oproep uit de Overzetweg in Marke. "Er staat een man aan de deur. Hij is te voet. Hij beweert zijn vrouw vermoord te hebben", aldus hoofdinspecteur Veronique P. Onmiddellijk werden twee interventieploegen ter plaatse gestuurd om de beschuldigde in te rekenen. "Hij steekt meteen zijn armen in de lucht. Hij zegt spontaan dat hij degene is die we zoeken, dat hij iemand vermoord heeft", aldus inspecteur Karl-Heinz V.

Volgens een getuige zou Z. tot twintig keer toe herhaald hebben dat hij zijn vrouw vermoord had. "Hij vertelde dat de vrouw de hele nacht seks had gehad met iemand anders", legde inspecteur Dempsey K. uit. Op dat moment maakte de Marokkaan een ijzig kalme indruk, maar dat zou in het politiebureau veranderd zijn. "Hij vraagt ook naar de toestand van het slachtoffer en zegt dat het niet zijn bedoeling was", aldus hoofdinspecteur P. Ten slotte vertelde de beschuldigde waar hij zijn gsm had gedumpt.