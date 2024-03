Northwind ligt in de Noordzee, op 37 kilometer van de kust. Sinds 2014 is het operationeel. Het windpark heeft een vermogen van 216 megawatt en produceert genoeg stroom om het gemiddeld jaarlijks verbruik van 250.000 gezinnen te dekken.



Aspiravi had al 40 procent in handen. De rest zat bij Parkwind (30 procent) en het Japanse Sumitomo (30 procent). Parkwind werd echter vorig jaar door de Colruyt Group verkocht aan het Japanse JERA. Conform de contractuele bepalingen heeft Aspiravi haar rechten uitgeoefend en dat belang overgenomen. Aspiravi, Parkwind en Sumitomo bereikten daarover een akkoord.



Aspiravi neemt alle aandelen van Parkwind over en heeft nu dus 70 procent in handen, Sumitomo behoudt de overige 30 procent. Aspiravi is in handen van de gemeenten en de Vlaamse Energie Holding.