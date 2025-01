De brand brak uit rond 12u30. Een stapel autobanden in de loods had vuur gevat. De zwarte rook was van heel ver te zien. De politie stelde een perimeter in van 200 meter, omdat er asbestdeeltjes konden vrijkomen van het vernielde dak. Rond 14u00 was de brand onder controle en werd de perimeter opgeheven.

De burgemeester heeft de site laten afsluiten. Hij laat een milieuambtenaar ter plaatse komen.