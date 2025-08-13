Van abstracte tot figuratieve schilderkunst en fotografie, beeldbouwwerken en juwelenkunst, op ArtistMeeting in Knokke-Heist vind je alles onder één dak. Gezien worden is belangrijk voor een kunstenaar en daar speelt deze artistieke hotspot op in. Alexander Tuteleers, organisator: “We krijgen iedere jaar heel wat aanvragen van kunstenaars die zich willen presenteren. Ze krijgen hier in het casino de mogelijkheid om een selectie van hun werken te tonen. De bedoeling van hen is om interactie met de bezoekers te ervaren en connecties te leggen met een galerie, verzamelaars of liefhebbers.”

Het is een jury van deskundigen die vooraf het kaf van het koren scheidt en waakt over het niveau. De organisatie kreeg vooraf meer dan duizend aanvragen voor deelname.