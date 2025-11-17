Het Arko Dorpstheater gaat uit de kleren voor het toneelstuk ‘Calendar Girls’. In het stuk beslist een vrouwenvereniging om een naaktkalender te maken, omdat dat veel beter verkoopt dan een kalender met kerken. “Het is allemaal niet te onderschatten. Er hoorde er een echte fotoshoot bij én op scène moet je ook uit de kleren gaan. Het is niet zo evident om dat voor een volledige zaal te doen”, vertelt Evelyne Debusschere.

De opbrengst van de voorstelling en de kalender gaat naar Kom op Tegen Kanker. “Iedereen heeft van ver of dichtbij al eens met de ziekte in aanraking gekomen, waardoor je met dit stuk een breed publiek kan aanspreken”, klinkt het bij Joke Kellens.

Kris Delva, bestuurder van Arko Dorpstheater geeft toe dat er wat overtuigingstechnieken moesten worden toegepast. “We zijn er toch in geslaagd en we zien dat het ook werkt. Er zijn momenteel 1800 kaarten verkocht, dus wij zijn in de wolken.”

De vrouwen van het Arko Dorpstheater spelen ‘Calendar Girls’ nog zes keer in Ardooie, volgende woensdag en daarna ook nog eind november en begin december.