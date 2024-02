De koorddansers balanceren daarbij op een hoogte van 40 meter op een elastisch, plat touw. De act staat symbool voor de verbindende rol die ARhus wil spelen. "Die lijn is natuurlijk een symbool van verbinding. Vandaar dat we ook een touw spannen tussen onze hoogste verdieping en één van de hoogste torens van de stad", zegt Yves Rosseel, directeur van ARhus.

"Ik denk vooral: best dat ik er zelf niet op sta. Zelf zou ik dit nooit durven, heel indrukwekkend! Zeker omdat het koord zo slap is", zegt Nele Vermeulen die hier een kijkje komt nemen. Al de hele week viert Arhus trouwens zijn tiende verjaardag. Er is dan ook reden voor feest: mensen vinden ook in online tijden vlot de weg naar het kenniscentrumn. Want zeg niet zomaar Bibliotheek.