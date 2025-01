Finalist Arend Delabie (22) bracht vandaag een bijzonder bezoek aan z’n vroegere school, het Sint-Amands-Zuid in Kortrijk. “Ik kom hier een showtje spelen uit nostalgie, en ook een beetje als promo,” vertelt Delabie. Want promotie is ontzettend belangrijk voor de jonge muzikant, nu hij in de finale van De Nieuwe Lichting staat. Met zijn debuutsingle ‘Stain’ hoopt hij stemmen te winnen én indruk te maken.