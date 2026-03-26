Ardooi­se­straat in Ize­gem her­o­pent na ingrij­pen­de werken

Bruno Lambert Ardooisesteenweg

De Ardooisestraat in Izegem gaat weer open, ter hoogte van de Tinnenpotstraat. Daar zijn ingrijpende infrastructuurwerken gebeurd.

Het project verbeterde de zichtbaarheid. Het wegdek is vernieuwd, het fietspad is heraangelegd en verplaatst, en er is ook een nieuwe verkeersdrempel aangelegd. Schepen Bruno Lambert: “We zorgen zo voor een veel veiliger situatie voor fietsers en alle weggebruikers.”

Eind april volgt nog een korte vervolgfase voor het stuk van huisnummer 53 tot het kruispunt met de Mariastraat.

