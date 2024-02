Het nieuwe sportcentrum, een publiek private samenwerking tussen de stad en intercommunale Farys, is intussen vier en een half jaar open. Maar een definitieve oplevering is er nog altijd niet. Het is er wel veilig, garandeert schepen van sport Marc De Keyrel aan onze redactie.

Achter de schermen woedt nu dus een juridische strijd tussen de stad enerzijds en de architect en hoofdaannemer anderzijds.