In Alveringem is een nieuw kunstwerk onthuld dat de eeuwenoude raadsels van de archeologische site Klarewal tot leven brengt. Het kunstenaarsduo Elise Eeraerts en Roberto Aparicio Ronda ontwierp Below Ground, Beyond Earth (Klarewal), een cirkelvormige installatie van massieve, verzaagde zwerfkeien. Het werk, gerealiseerd in opdracht van de ruilverkaveling Sint-Rijkers en De Nieuwe Opdrachtgevers, eert de verborgen geschiedenis onder de grond.