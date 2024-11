Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 8u30 in de Kortrijkstraat (N50) in Ingelmunster, op de grens met Hulste. De man was in zijn hoogtewerker een reclamebord aan het hangen aan de gevel van een huis.

De hoogtewerker werd aangereden door een vrachtwagen. De man werd uit de korf van de hoogtewerker geslingerd. Hij raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij is met een schedeltrauma naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare gebracht. Het slachtoffer is een man van 36 uit de regio Aalst.