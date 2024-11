Het project heet 'Sacred Masters'. Aan de hand van een app op je smartphone kan je de verhalen achter zeven minder bekende, religieuze gebouwen ontdekken. Het gaat onder meer over de Karmelietenkerk in de Ezelstraat, de Begijnhofkerk en de Jeruzalemkapel. De app moet die plaatsen bij een breder publiek bekend maken.

"Elke plek wordt toegelicht door een AR-personage die heel sterk verbonden is met die plek. Bijvoorbeeld in de Karmelietenkerk is het een Karmeliet die de bezoeker onthaalt, maar in de Sint-Annakerk is het de koster en in de Walburgakerk is het Guido Gezelle die daar onderpastoor is geweest", licht projectcoördinator Doenja Van Belleghem toe.