Burgemeester Kris Declercq: "Het is een heel gebruiksvriendelijke app alles bij elkaar: communicatie, administratie, informatie. Voortaan met één duimklik. Als je ook een melding doet over wat er gebeurt in de straat, je meldt het aan 1788. Je kan het opvolgen. Heb je een document nodig om op reis te gaan. Je kan het opvragen via de app. Wil je weten waar de slimste weg is om ergens te raken bij wegenwerken, gewoon de app van RSL downloaden."