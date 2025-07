Die overbevolking laat zich ook voelen bij het gevangenispersoneel. Ondanks een lichte stijging van het aantal cipiers — van 751 in 2020 naar 795 in mei dit jaar — blijft de afwezigheid op de werkvloer hoog. In West-Vlaanderen ligt het gemiddelde op 6,44%, met Ieper als uitschieter (7,17%).

Daarnaast kampt het personeel met vergrijzing en blijft het aandeel vrouwelijke cipiers onder de verwachtingen. In Ieper is slechts 26% van de cipiers vrouw, in Brugge 42%, wat een daling is ten opzichte van 47% in 2023.