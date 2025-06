Investeren in de zaak om La Durée nog een tijd verder te zetten, was één mogelijkheid. Maar mensen eten lichter, minder en anders. Angelo Rosseel voelt al een tijdje dat hij nood had aan een nieuwe uitdaging. Het verhaal van La Durée is op en er staat al iets nieuws in de steigers zegt Rosseel: "Het zal voor eind dit jaar zijn, eerst wil ik hier alles afsluiten."