Aanmelden
Nieuws
Izegem

Ame­ri­kaan­se bedrijf Car­gill inves­teert 56 mil­joen euro in Bel­gi­sche vestigingen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het Amerikaanse bedrijf Cargill investeert 56 miljoen euro in zijn Belgische vestigingen. De chocolade-afdeling in Moeskroen krijgt 30 miljoen euro en de site in Izegem voor eetbare oliën krijgt 21 miljoen euro. 

Het Amerikaanse voedingsbedrijf Cargill investeert 56 miljoen euro in zijn Belgische vestigingen. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar de chocoladeafdeling in Moeskroen, die een investering van 30 miljoen euro ontvangt. Daarnaast wordt 21 miljoen euro geïnvesteerd in de site voor eetbare oliën in Izegem.

In Izegem werd het voorbije jaar ongeveer 60 procent van de site vernieuwd. Daarbij werd sterk ingezet op automatisering en werden twee nieuwe productielijnen voor eetbare oliën in gebruik genomen. Die producten zijn onder meer bestemd voor restaurants en grootkeukens.

Met de investering wil Cargill de productiecapaciteit aanzienlijk verhogen en tegelijk flexibeler inspelen op de veranderende behoeften van klanten. De modernisering moet de vestiging in Izegem bovendien klaarstomen voor verdere groei in de toekomst.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Lotto
Nieuws

Kans definitief verkeken: Blankenbergse lottowinnaar kwam miljoenen nooit ophalen
Koksijdeonweer
Nieuws

Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

WEB BUITENAKNT

Bijna 300 huizen en appartementen boven het miljoen verkocht in Knokke-Heist
Bartender

Negen cursisten volgen een intensieve opleiding tot 'bartender'
Actie aldi heule 1

ALDI wil alle winkels zondag open tot 13:00 uur
Sport

Ruim zes op de tien Vlaamse sportclubs krap bij kas: "Bijna de helft zoekt nog sponsors"
Wiedrobots

Robots met AI wieden groentevelden: "Geen sciencefiction meer”
Diepvriesgroentenbedrijf Ardo in Ardooie wil 27 banen schrappen
Update

Diepvriesgroentebedrijf Ardo in Ardooie wil 27 banen schrappen
Aanmelden