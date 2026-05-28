Het Amerikaanse voedingsbedrijf Cargill investeert 56 miljoen euro in zijn Belgische vestigingen. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar de chocoladeafdeling in Moeskroen, die een investering van 30 miljoen euro ontvangt. Daarnaast wordt 21 miljoen euro geïnvesteerd in de site voor eetbare oliën in Izegem.

In Izegem werd het voorbije jaar ongeveer 60 procent van de site vernieuwd. Daarbij werd sterk ingezet op automatisering en werden twee nieuwe productielijnen voor eetbare oliën in gebruik genomen. Die producten zijn onder meer bestemd voor restaurants en grootkeukens.

Met de investering wil Cargill de productiecapaciteit aanzienlijk verhogen en tegelijk flexibeler inspelen op de veranderende behoeften van klanten. De modernisering moet de vestiging in Izegem bovendien klaarstomen voor verdere groei in de toekomst.