De bedienden en kaderleden in Zwevegem zitten in het kantorencomplex Z Offices. Ze kunnen op andere diensten terecht, maar dat ligt moeilijk. Drie jaar geleden moesten dezelfde mensen al eens van functie

veranderen. Alpro maakt deel uit van de Europese voedingsgroep Danone die de logistiek wil centraliseren in Polen. De ingreep is nodig omdat de markt van duurdere merkproducten onder druk staat, klinkt het.