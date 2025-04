Opvallend genoeg beroofde Aloïs D. in september 2021 ook zijn 87-jarige echtgenote van het leven, in hun woning in Oostrozebeke. De verdachte werd door de Kortrijkse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. In augustus 2022 heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) echter beslist dat hij de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. De verdachte mocht in afwachting van een eventueel assisenproces in een woonzorgcentrum in Dentergem verblijven.

Nochtans bleek toen - uit het gerechtelijk onderzoek - dat Aloïs aan een geestesstoornis lijdt. Bovendien was er een gevaar dat hij opnieuw feiten zou plegen. Daarom besliste het parket om de man te interneren. In afwachting daarvan mocht Aloïs wel in het rusthuis blijven wonen. Daar liep het in februari dus mis.