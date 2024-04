Rond halfzes zondagochtend brak een man in in een woning in een doodlopende straat in Hoogstade.

"Hier onder de kast zag hij plots de kluis staan, die zat weggestoken, er lagen zakken en zo op", vertelt Jan Pollet. "Maar die kluis was niet verankerd. Hij heeft gevoeld aan de kluis en heeft hem vastgenomen en is dan terug naar buiten gelopen, in vier minuten tijd was het gebeurd.""

En dat terwijl Jan, zijn vrouw en de vier kinderen lagen te slapen. En ook de hond reageerde niet. Hij zat in zijn bench. Maar de dief heeft de camera niet opgemerkt die alles heeft gefilmd. Hij is goed herkenbaar in beeld. De kans dat de politie hem vindt is dus groot. In de kluis zitten naast een trouwboekje en autopapieren ook zo'n 10.000 euro, vooral spaarcentjes van de kinderen.

"De kleintjes beseffen niet echt wat er allemaal gebeurd is", zegt Melany Bartholomeus. "Ze zijn ook bang nu 's avonds. Gisteravond lag ons zoontje echt te wenen in zijn bed. De dochter van 9 vroeg vanmorgen ook of ze de kluis al hadden teruggebracht. Ze begrijpt het echt niet. Ze zijn allemaal... en zeker ja, hun spaarcentjes. Ja, al hun spaarcentjes zijn weg. Ze hebben niks meer eigenlijk."